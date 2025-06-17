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За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Вівторок 17 червня 2025 08:41
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За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (easternforce)
Автор: Владислава Ткаченко

За добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Російські війська активно штурмують на Покровському, Новопавлівському та Краматорському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російська армія здійснила 2 ракетні та 56 авіаційних ударів, скинула 110 керованих авіабомб, застосувала 3226 дронів-камікадзе та 5481 раз обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти, у тому числі 96 разів із РСЗВ.

Відповідь Сил оборони

Авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ вразили вісім районів зосередження живої сили, техніки та озброєння окупантів, п’ять артилерійських засобів і один важливий об’єкт противника.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. ЗСУ відбили 38 штурмів. Російська авіація скинула 32 керовані бомби та здійснила 14 ударів з повітря. Зафіксовано 225 обстрілів, включно з одним із РСЗВ.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Південно-Слобожанський напрямок. Окупанти чотири рази намагались штурмувати українські позиції біля Довгенького та Кам’янки.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Куп’янський напрямок. Протягом доби сталося чотири атаки. Ворог атакував у районах Степової Новоселівки, Загризового, Голубівки та Петропавлівки.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Лиманський напрямок. Російські сили намагалися просунутися сім разів у районах Копанки, Надії, Греківки, Рідкодуба та Колодязів.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Сіверський напрямок. Зафіксовано одну атаку поблизу Григорівки.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Краматорський напрямок. Відбулося 12 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Торецький напрямок. Росіяни здійснили 18 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Покровський напрямок. Зафіксовано 56 штурмів у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Новопавлівський напрямок. Окупанти 28 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Новосілки, Вільного Поля, Багатиря, Бурлацького, а також у бік Запоріжжя та Шевченка.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Гуляйпільський напрямок. Українські сили відбили чотири атаки біля Малинівки.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Оріхівський напрямок. Відбито дві атаки поблизу Нестерянки.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Придніпровський напрямок. Зафіксовано одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, три бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню,
177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні
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