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За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Вторник 17 июня 2025 08:41
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За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (easternforce)
Автор: Владислава Ткаченко

За сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений. Российские войска активно штурмуют на Покровском, Новопавловском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российская армия осуществила 2 ракетных и 56 авиационных ударов, сбросила 110 управляемых авиабомб, применила 3226 дронов-камикадзе и 5481 раз обстреляла позиции ВСУ и населенные пункты, в том числе 96 раз из РСЗО.

Ответ Сил обороны

Авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили восемь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов, пять артиллерийских средств и один важный объект противника.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления. 38 штурмов отбили ВСУ. Российская авиация сбросила 32 управляемые бомбы и осуществила 14 ударов с воздуха. Зафиксировано 225 обстрелов, включая один из РСЗО.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Южно-Слобожанское направление. Оккупанты четыре раза пытались штурмовать украинские позиции у Долгенького и Каменки.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Купянское направление. В течение суток произошло четыре атаки. Враг атаковал в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Голубовки и Петропавловки.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Лиманское направление. Российские силы пытались продвинуться семь раз в районах Копанки, Надежды, Грековки, Редкодуба и Колодязов.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Северское направление. Зафиксирована одна атака вблизи Григорьевки.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Краматорское направление. 12 боевых столкновений произошло в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Торецкое направление. Россияне совершили 18 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Покровское направление. 56 штурмов зафиксировано в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Новопавловское направление. 28 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новоселки, Свободного Поля, Богатыря, Бурлацкого, а также в сторону Запорожья и Шевченко.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Гуляйпольское направление. Украинские силы отбили четыре атаки возле Малиновки.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Ореховское направление. Отражены две атаки вблизи Нестерянки.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Приднепровское направление. Зафиксирована одна атака оккупантов в районе Антоновского моста.

За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери России на войне в Украине

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, три боевых бронированных машины, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня,
177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
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