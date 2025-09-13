За добу майже 170 боєзіткнень і 57 авіаударів: звіт Генштабу ЗСУ

Обстріли армії РФ

Військові РФ завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 88 КАБ, залучили 2236 дронів-камікадзе та 3593 рази обстріляли позиції ЗСУ та населених пунктів.

Ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки російських військ. Сьогодні противник завдав одного ракетного та 11 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 7 атак на позиції ЗСУ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 16 з 18 спроб наступу на свої позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції українських військових в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 11 штурмових дій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити підрозділи ЗСУ. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни ліквідували 99 та поранили 60 окупантів, знищили два танки, три автомобілі, чотири мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів, склад боєприпасів та пошкодили автомобіль, дві гармати, пункт управління БпЛА, сім укриттів особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по районах населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції українських захисників, водночас завдав авіаудару в районі населеного пункту Львове.