За добу майже 165 боїв, майже половина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки й не тільки.

На Сіверському напрямку відбито три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 971 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1,1 тисячі російських військових. Також було знищено: