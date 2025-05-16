За сутки почти 165 боев, почти половина из них на Покровском направлении, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну другую важную цель российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодязев и в направлениях Новоплатоновки и не только.

На Северском направлении отбиты три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищеевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Мирноград, Троицкое, Новосергиевка и не только.

На Новопавловском направлении защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 14 атак российских захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 971 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1,1 тысячи российских военных. Также было уничтожено: