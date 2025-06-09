За добу майже 160 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль й не тільки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку відбито три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень українських бійців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 27 атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 997 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також Сили оборони уразили: