За сутки почти 160 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

За прошедшие сутки, 8 июня, на фронте состоялось 159 боев. Больше всего враг давил на Покровском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.
На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений неподалеку от Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое и не только.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь и не только.
На Гуляйпольском направлении противник предпринял четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении отбиты три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.
На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям украинских бойцов.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак российских захватчиков.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 997 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 970 солдат. Также Силы обороны поразили:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.