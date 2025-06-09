За сутки почти 160 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений неподалеку от Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь и не только.

На Гуляйпольском направлении противник предпринял четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении отбиты три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям украинских бойцов.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак российских захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 997 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 970 солдат. Также Силы обороны поразили: