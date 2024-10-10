За добу майже 150 боїв, найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 9 жовтня, на лінії фронту відбулось 149 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку росіяни чотири рази проводили наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.
На Куп'янському напрямку ворог атакував 17 разів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.
На Лиманському напрямку зупинено 18 атак росіян. Зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.
На Краматорському напрямку ворог шість разів намагався просунутись поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку росіяни ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.
На Покровському напрямку відбулось 25 атак. Основні зусилля росіяни зосереджували в районах Селидового.
На Курахівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати українські оборонні рубежі в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.
На Времівському напрямку відбито п'ять атак в районі Богоявленки.
На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири марні спроби захопити позиції наших захисників.
Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 665 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських терористів, а також знищили:
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