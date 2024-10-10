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За добу майже 150 боїв, найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку, - Генштаб

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 жовтня, на лінії фронту відбулось 149 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему", - пише Генштаб. 

Ситуація на фронті 

На Харківському напрямку росіяни чотири рази проводили наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 17 разів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку зупинено 18 атак росіян. Зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

На Краматорському напрямку ворог шість разів намагався просунутись  поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок. 

На Торецькому напрямку росіяни ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки. 

На Покровському напрямку відбулось 25 атак. Основні зусилля росіяни зосереджували в районах Селидового. 

На Курахівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати українські оборонні рубежі в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. 

На Времівському напрямку відбито п'ять атак в районі Богоявленки. 

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири марні спроби захопити позиції наших захисників. 

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 665 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських терористів, а також знищили: 

  • один танк; 
  • 14 бойових броньованих машин; 
  • 41 артилерійську систему й не тільки. 

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