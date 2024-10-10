За добу майже 150 боїв, найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку, - Генштаб

"Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни чотири рази проводили наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 17 разів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку зупинено 18 атак росіян. Зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

На Краматорському напрямку ворог шість разів намагався просунутись поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку відбулось 25 атак. Основні зусилля росіяни зосереджували в районах Селидового.

На Курахівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати українські оборонні рубежі в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку відбито п'ять атак в районі Богоявленки.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири марні спроби захопити позиції наших захисників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 665 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських терористів, а також знищили: