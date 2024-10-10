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За сутки почти 150 боев, больше всего враг давил на Кураховском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 9 октября, на линии фронта произошло 149 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система", - пишет Генштаб. 

Ситуация на фронте 

На Харьковском направлении россияне четыре раза проводили наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 17 раз в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении остановлено 18 атак россиян. Усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

На Краматорском направлении враг шесть раз пытался продвинуться вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек. 

На Торецком направлении россияне враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки. 

На Покровском направлении состоялось 25 атак. Основные усилия россияне сосредотачивали в районах Селидово. 

На Кураховском направлении враг 31 раз пытался прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. 

На Времовском направлении отбито пять атак в районе Богоявленки. 

На Приднепровском направлении россияне осуществили четыре тщетные попытки захватить позиции наших защитников. 

Потери России в войне 

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 665 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1080 российских террористов, а также уничтожили: 

  • один танк; 
  • 14 боевых бронированных машин; 
  • 41 артиллерийскую систему и не только. 

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