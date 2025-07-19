За добу майже 140 зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Атаки ворога

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", - повідомили в Генштабі.

Уточнюється, що від початку доби російські загарбники завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу. Крім цього, росіяни використали 1221 дрон-камікадзе і здійснили 3949 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 26 бойових зіткнень із російськими загарбниками, з яких одне триває. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув дванадцять керованих бомб, здійснив 192 артилерійських обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував, у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в напрямку Куп’янська та поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки, досі триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів противника в районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки, вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили обидві атаки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Щербинівки та Олександро-Калинового. Наразі триває один бій.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 37 разів атакував позиції в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Українські захисники відбили 36 штурмів, ще одне бойове зіткнення триває.

"Наші захисники відбили 36 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 82 окупанти, з яких 46 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одне укриття для особового складу, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один мотоцикл, три автомобілі, десять безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкодили два ворожі автомобілі", - зазначили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили шість атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда. Два бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Залізничне, штурмових дій противник не здійснював.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника поблизу Кам'янського, крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, ворог намагався просунутися в напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.