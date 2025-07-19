За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления

Атаки врага

"Всего с начала этих суток произошло 138 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение", - сообщили в Генштабе.

Уточняется, что с начала суток российские захватчики нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу. Кроме этого, россияне использовали 1221 дрон-камикадзе и произвели 3949 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 26 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил двенадцать управляемых бомб, совершил 192 артиллерийских обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды атаковал, в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении враг совершил три наступательных действия в направлении Купянска и возле Степной Новоселовки, Кондрашовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 19 штурмов противника в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодец, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отразили обе атаки.

На Торецком направлении сегодня произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки и Александро-Калинового. В настоящее время продолжается один бой.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 37 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Украинские защитники отразили 36 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 82 кафира, из которых 46 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одно укрытие для личного состава, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один мотоцикл, три автомобиля, десять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повредили два вражеских автомобиля", - отметили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополье и в направлении Александрограда. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Железнодорожное, штурмовых действий противник не производил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

В Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационный удар нанес населенный пункт Ольговка.