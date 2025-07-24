За добу майже 130 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де найгарячіше

Від початку доби ворог завдав 47 авіаційних ударів, скинув 70 КАБів, а також застосував 1174 дрони-камікадзе, здійснив 4237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмів окупантів. Ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши 13 керованих авіабомб та здійснивши 324 обстріли, п'ять із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Дворічна. Три бойові зіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку шість атак відбито українськими захисниками в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Два бойових зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки. Ще сім бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив три спроби наступу в районі Григорівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських захисників у районі Торецька. Сили оборони відбили одну атаку противника. Один бій триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просуватися в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького. Чотири бойові зіткнення тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 120 окупантів та поранили 91. Знешкоджено три автомобілі, три мотоцикли, одну гармату, 12 БпЛА, дві антени управління БпЛА противника. Також значно пошкоджено один автомобіль, п’ять гармат, п’ять антен управління БпЛА та два термінали супутникового зв’язку російських окупантів", - повідомили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дев'ять атак окупантів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Воскресенка та Вільне Поле. Три бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку вісім спроб противника просунутися вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.