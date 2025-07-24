За сутки почти 130 боестолкновений: Генштаб сообщил, где горячее всего

С начала суток враг нанес 47 авиационных ударов, сбросил 70 КАБов, а также применил 1174 дрона-камикадзе, осуществил 4237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили 12 штурмов оккупантов. Враг нанес шесть авиационных ударов, применив 13 управляемых авиабомб, и осуществив 324 обстрела, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении шесть атак отражені украинскими защитниками в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки. Еще семь боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник осуществил три попыток наступления в районе Григоровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских защитников в районе Торецка. Силы обороны отбили одну атаку противника. Один бой продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затишье, Лисовка, Мирноград, Зверовое, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоекономичное, Котлино, Дачное и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Четыре боевых столкновения продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 120 оккупантов и ранили 91. Уничтожено три автомобиля, три мотоцикла, одна пушка, 12 БПЛА, две антенны управления БПЛА противника. Также значительно поврежден один автомобиль, пять пушек, пять антенн управления БПЛА и два терминала спутниковой связи российских оккупантов", - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Воскресенка и Вольное Поле. Три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении восемь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.