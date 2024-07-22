За добу на фронті знищено більше 1000 окупантів, 18 танків і 51 артсистему

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.

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