За сутки на фронте уничтожены более 1000 окупантов, 18 танков и 51 артсистема

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не будет раскрывать информацию о потерях среди военных, однако пока цифры не уменьшаются.

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