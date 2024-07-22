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За сутки на фронте уничтожены более 1000 окупантов, 18 танков и 51 артсистема

Понедельник 22 июля 2024 08:02
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За сутки на фронте уничтожены более 1000 окупантов, 18 танков и 51 артсистема Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За сутки 21 июля воины ВСУ уничтожили 1050 окупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 567760 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 567760 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков – 8284 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин – 15980 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 15637 (+51) ед;
  • РСЗО – 1123 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 900 (+4) ед;
  • самолетов – 361 ед;
  • вертолетов – 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12475 (+73) ед;
  • крылатые ракеты – 2401 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подлодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21138 (+102) ед;
  • специальная техника – 2637 (+21) ед.

За сутки на фронте уничтожены более 1000 окупантов, 18 танков и 51 артсистема

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не будет раскрывать информацию о потерях среди военных, однако пока цифры не уменьшаются.

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Война России против Украины
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За сутки на фронте уничтожены более 1000 окупантов, 18 танков и 51 артсистема
За сутки на фронте уничтожены более 1000 окупантов, 18 танков и 51 артсистема
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