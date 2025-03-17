За добу на фронті відбулося понад 140 боїв: де найбільше атакує ворог

За даними Генштабу, російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 940 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Липці.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Зазнали бомбардувань населені пункти Піщане, Шабельне, Дорошівка та Мала Шапківка.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили десять штурмів позицій поблизу Балки Журавки, Ямполівки та у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського, наразі одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. П’ять спроб росіян потіснити українських оборонців із займаних позицій успіху не мали.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 23 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Наразі триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка. Українські захисники відбили 36 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіація загарбників завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому та Надіївці.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 330 окупантів, з яких 175 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову машину піхоти, гармату, два міномети, шість квадрокоптерів “Mavic”, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два пункти управління БпЛА та вісім одиниць автомобільної техніки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Веселого та Костянтинополя. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Шевченко, Одрадне, Олексіївка та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль. Крім того, ворог здійснив бомбардування населеного пункту Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове. Бої не вщухають у трьох локаціях.

На Придніпровському напрямку ЗСУ успішно відбили одну ворожу атаку.

В Курській області Сили оборони зупинили 16 штурмових дій російських загарбників. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 27 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.