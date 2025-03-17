За сутки на фронте произошло более 140 боев: где больше всего атакует враг

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли 68 авиационных ударов, применив 101 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 940 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

Силы обороны успешно отбили попытку врага прорваться на Харьковском направлении в районе Волчанска. Враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Липцы.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Петропавловки, Загрызово, Каменки, Западного, Кругляковки и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подверглись бомбардировкам населенные пункты Песчаное, Шабельное, Дорошевка и Малая Шапковка.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили десять штурмов позиций вблизи Балки Журавки, Ямполовки и в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.

На Северском направлении враг трижды атаковал вблизи Белогоровки и в сторону Верхнекаменского, пока одно боестолкновение продолжается.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек и Курдюмовки. Пять попыток россиян потеснить украинских защитников с занимаемых позиций успеха не имели.

На Торецком направлении сегодня произошло 23 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки. Сейчас продолжается шесть боестолкновений.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лисовка и Андреевка. Украинские защитники отбили 36 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Покровску, Новопавловке, Леонтовичах, Зверевом, Новосергиевке, Ореховом и Надеевке.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 330 оккупантов, из которых 175 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую машину пехоты, пушку, два миномета, шесть квадрокоптеров "Mavic", портативную станцию радиоэлектронной борьбы, два пункта управления БпЛА и восемь единиц автомобильной техники.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Веселого и Константинополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Шевченко, Отрадное, Алексеевка и Разлив.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь. Кроме того, враг совершил бомбардировку населенного пункта Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Степное и Лобково. Бои не утихают в трех локациях.

На Приднепровском направлении ВСУ успешно отбили одну вражескую атаку.

В Курской области Силы обороны остановили 16 штурмовых действий российских захватчиков. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 27 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.