За сутки на фронте произошло более 140 боев: где больше всего атакует враг

С начала суток 17 марта на фронте произошло 143 боевых столкновения. Больше всего россияне атакуют на Торецком и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, российские захватчики нанесли 68 авиационных ударов, применив 101 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 940 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Силы обороны успешно отбили попытку врага прорваться на Харьковском направлении в районе Волчанска. Враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Липцы.
На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Петропавловки, Загрызово, Каменки, Западного, Кругляковки и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подверглись бомбардировкам населенные пункты Песчаное, Шабельное, Дорошевка и Малая Шапковка.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили десять штурмов позиций вблизи Балки Журавки, Ямполовки и в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.
На Северском направлении враг трижды атаковал вблизи Белогоровки и в сторону Верхнекаменского, пока одно боестолкновение продолжается.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек и Курдюмовки. Пять попыток россиян потеснить украинских защитников с занимаемых позиций успеха не имели.
На Торецком направлении сегодня произошло 23 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки. Сейчас продолжается шесть боестолкновений.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лисовка и Андреевка. Украинские защитники отбили 36 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Покровску, Новопавловке, Леонтовичах, Зверевом, Новосергиевке, Ореховом и Надеевке.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 330 оккупантов, из которых 175 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую машину пехоты, пушку, два миномета, шесть квадрокоптеров "Mavic", портативную станцию радиоэлектронной борьбы, два пункта управления БпЛА и восемь единиц автомобильной техники.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Веселого и Константинополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Шевченко, Отрадное, Алексеевка и Разлив.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь. Кроме того, враг совершил бомбардировку населенного пункта Новополь.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Степное и Лобково. Бои не утихают в трех локациях.
На Приднепровском направлении ВСУ успешно отбили одну вражескую атаку.
В Курской области Силы обороны остановили 16 штурмовых действий российских захватчиков. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 27 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.
Напомним, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одно артиллерийское средство противника.
За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 11 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, одну РСЗО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
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