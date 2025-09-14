За добу на фронті 158 боєзіткнень: Генштаб озвучив, де ЗСУ тіснять ворога найбільше

За добу, 13 вересня, на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог завдав 63 авіаційні удари, скинув 106 КАБ, залучив 1950 дронів-камікадзе та здійснив 3570 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 3 атаки російських загарбників. Противник завдав 8 авіаційних ударів, скинув 20 керованих авіаційних бомб, здійснив 167 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 8 атак на позиції українських військових. Бої точилися у районі Мирного та в напрямку Куп’янська і Петропавлівки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 з 17 спроб наступу на свої позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти протягом доби10 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити підрозділи ЗСУ. Активність - у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку воїни ЗСУ ліквідували 86 та поранили 55 окупантів, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції ЗСУ, водночас завдав авіаударів в районах населених пунктів Козацьке та Інгулець.