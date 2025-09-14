ua en ru
За сутки на фронте 158 боестолкновений: Генштаб озвучил, где ВСУ теснят врага больше всего

Украина, Воскресенье 14 сентября 2025 02:25
За сутки на фронте 158 боестолкновений: Генштаб озвучил, где ВСУ теснят врага больше всего
Автор: Марина Балабан

За сутки, 13 сентября, на фронте произошло 158 боевых столкновений. Враг нанес 63 авиационных удара, сбросил 106 КАБ, привлек 1950 дронов-камикадзе и совершил 3570 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было 3 атаки российских захватчиков. Противник нанес 8 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых авиационных бомб, совершил 167 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Одрадного.

На Купянском направлении противник совершил 8 атак на позиции украинских военных. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.

На Сиверском направлении украинские воины отбили 14 из 17 попыток наступления на свои позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты в течение суток 10 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 39 попыток потеснить подразделения ВСУ. Активность - в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии.

По предварительным подсчетам, на этом направлении воины ВСУ ликвидировали 86 и ранили 55 оккупантов, уничтожили 19 БпЛА и повредили автомобиль и девять укрытий личного состава врага.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Зализнычному.

На Приднепровском направлении враг провел три тщетные атаки на позиции ВСУ, при этом нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец.

Ситуация на Покровском направлении

Представитель ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил, что россияне на этой неделе провели рекордное количество штурмов на Покровском направлении, а именно - 64.

Кроме того, 12 сентября ВСУ отбили 49 наступательных действий России, при этом у россиян был "своеобразный рекорд - они атаковали сразу по 19 направлениям за день".

Как пояснил Бельский, враг ищет слабые места в обороне Покровско-Мирноградской агломерации.

