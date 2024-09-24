За добу на фронті 143 бої, на Торецькому напрямку ворог залучав авіацію, - Генштаб

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління БпЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах населених пунктів Липці та Тихе.

На Куп'янському напрямку відбито сім атак в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку відбито 19 атак ворога в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

На Сіверському напрямку зупинено атаку неподалік Федорівки.

На Краматорському напрямку відбито п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог намагався 15 разів просунутись за підтримки штурмової авіації.

На Покровському напрямку відбито 30 атак в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбити 21 атаку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська.

На Времівському напрямку росіяни здійснили вісім спроб захопити позиції неподалік Павлівки й Вугледару.

На Оріхівському напрямку ворог атакував поблизу Новоалександрівки.

На Придніпровському напрямку росіяни провели чотири штурми, отримали відсіч.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 645 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 окупантів й знищили