За сутки на фронте 143 боя, на Торецком направлении враг привлекал авиацию, - Генштаб

За прошедшие сутки, 23 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 143 боя. На Торецком направлении оккупанты привлекали авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БпЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении состоялось два боевых столкновения в районах населенных пунктов Липцы и Тихое.
На Купянском направлении отбито семь атак в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.
На Лиманском направлении отражено 19 атак врага в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.
На Северском направлении остановлена атака неподалеку Федоровки.
На Краматорском направлении отбито пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг пытался 15 раз продвинуться при поддержке штурмовой авиации.
На Покровском направлении отбито 30 атак в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская.
На Времовском направлении россияне осуществили восемь попыток захватить позиции неподалеку Павловки и Угледара.
На Ореховском направлении враг атаковал вблизи Новоалександровки.
На Приднепровском направлении россияне провели четыре штурма, получили отпор.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 645 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1400 оккупантов и уничтожили
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