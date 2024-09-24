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За сутки на фронте 143 боя, на Торецком направлении враг привлекал авиацию, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 143 боя. На Торецком направлении оккупанты привлекали авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БпЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении состоялось два боевых столкновения в районах населенных пунктов Липцы и Тихое. 

На Купянском направлении отбито семь атак в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отражено 19 атак врага в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении остановлена атака неподалеку Федоровки.

На Краматорском направлении отбито пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино. 

На Торецком направлении враг пытался 15 раз продвинуться при поддержке штурмовой авиации. 

На Покровском направлении отбито 30 атак в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская. 

На Времовском направлении россияне осуществили восемь попыток захватить позиции неподалеку Павловки и Угледара. 

На Ореховском направлении враг атаковал вблизи Новоалександровки. 

На Приднепровском направлении россияне провели четыре штурма, получили отпор.  

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 645 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1400 оккупантов и уничтожили

  • 16 танков;
  • 40 боевых бронированных машин;
  • 61 артиллерийскую установку.

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