За сутки энергетики зажили дома более 13 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

За день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 13 тысяч семей. Речь идет о домах украинцев в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Несмотря на все энергетики продолжают работать и возвращать свет там, где это возможно. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС и доступ к месту повреждений.

За последние сутки удалось восстановить электроснабжение 3 населенных пунктов и вернуть свет в дома 13,1 тысячи жителей прифронтового региона.

Отмечается, что в Донецкой области сохраняется крайне тяжелая ситуация. Несмотря на усиление обстрелов даже относительно тыловых населенных пунктов и постоянную опасность энергетики продолжают работать.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Добавим, что за прошедший день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах также после вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.