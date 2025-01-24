За добу енергетики повернули світло понад 16 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

Зазначається, що Донецька область залишається зоною найбільш активних боєзіткнень. Попри дуже важку ситуацію в регіоні тут вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 13,7 тисячі родин.

Водночас не стихають ворожі удари по Київській області. 23 січня енергетики змогли оперативно повернути світло у 2,5 тисячі домівок у Київській області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 252 тисячам родин у 91 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.