За сутки энергетики вернули свет более 16 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Отмечается, что Донецкая область остается зоной наиболее активных боестолкновений. Несмотря на очень тяжелую ситуацию в регионе здесь вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах 13,7 тысячи семей.

Вместе с тем не стихают вражеские удары по Киевской области. 23 января энергетики смогли оперативно вернуть свет в 2,5 тысячи домов в Киевской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 252 тысячам семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.