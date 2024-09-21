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За добу енергетики повернули світло понад 14 тис. родин після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло понад 14 тис. родин після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

20 вересня енергетики ДТЕК змогли відновити світло для 14,5 тис. родин Донеччини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, 20 вересня ремонтні бригади ДТЕК з дозволу військових дісталися низки пошкоджень і відновили роботу обладнання у 14 населених пунктах Донеччини. Завдяки цьому світло повернули у 8,5 тисяч сімей. 

Ще для понад 6 тисяч родин відновили електрику на Дніпропетровщині, яка продовжує зазнавати щоденних ворожих атак. Світло повернули у 23 населених пункти області, що були повністю або частково знеструмлені обстрілами напередодні. 

В деяких населених пунктах, наближених до окупованих територій та зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.  

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС. 

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

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