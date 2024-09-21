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За сутки энергетики вернули свет более 14 тыс. семей после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет более 14 тыс. семей после вражеских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

20 сентября энергетики ДТЭК смогли восстановить свет для 14,5 тыс. семей Донбасса и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, 20 сентября ремонтные бригады ДТЭК с разрешения военных достались ряду повреждений и возобновили работу оборудования в 14 населенных пунктах Донбасса. Благодаря этому свет вернули в 8,5 тысячи семей.

Еще для более 6 тысяч семей восстановили электричество на Днепропетровщине, которое продолжает подвергаться ежедневным вражеским атакам. Свет вернули в 23 населенных пункта области, полностью или частично обесточенные обстрелами накануне.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к оккупированным территориям и зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.

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ДТЭК