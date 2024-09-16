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За добу енергетики повернули світло понад 14 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло понад 14 тисяч родин після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК 14 вересня змогли відновити електропостачання домівок 14,4 тисячі родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, що були без електроенергії через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області, де обстріли руйнують електромережі щоденно, енергетикам вдалося повернути світло у домівки 11,6 тисячі родин. 
 
У Дніпропетровській області також тривають ворожі атаки. Тут минулої доби енергетики відновили електропостачання у 2,8 тисячі осель. 
 
Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак. В деяких населених пунктах фахівці ДТЕК робили це вже десятки разів. 
 
Нагадаємо, цього року ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими.

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