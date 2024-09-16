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За сутки энергетики вернули свет более 14 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет более 14 тысяч семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 14 сентября смогли возобновить электроснабжение домов 14,4 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области, где обстрелы разрушают электросети ежедневно, энергетикам удалось вернуть свет в дома 11,6 тысяч семей.

В Днепропетровской области также продолжаются вражеские атаки. Здесь за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение в 2,8 тысячи домов.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак. В некоторых населенных пунктах специалисты ДТЭК делали это уже десятки раз.

Напомним, в этом году ДТЭК инвестировал более 2 млрд грн в модернизацию электросетей для подготовки к зиме.

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