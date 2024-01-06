За добу енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що залишились без електрики через обстріли, - ДТЕК

Повідомляється, що за 5 січня енергетики відновили електропостачання для 8,5 тисяч родин в 4 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через постйні обстріли.

Так само постійно піддається обстрілам південь Дніпропетровщини. Тут ремонтним бригадам ДТЕК вдалося повернути світло у домівки майже 600 родин.

Обстріли Донецької та Дніпропетровської областей стали вже регулярними та постійно руйнують енергоінфраструктуру регіонів. Водночас енергетики роблять усе можливе для повернення світла, щойно це стає можливим. Вони приступають до робіт одразу після того, як отримують на це дозвіл від військових.

Нагадаємо, у грудні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 463 тисяч родин, що залишились без світла через ворожі обстріли.