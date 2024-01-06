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За сутки энергетики вернули свет 9 тысячам семей, оставшихся без электричества из-за обстрелов, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет 9 тысячам оставшихся без электричества семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ДТЭК ежедневно работают над восстановлением электросетей, поврежденных в результате боевых действий. За сутки им удалось вернуть свет 9 тыс. семей в 5 населенных пунктах Донецкой области и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Сообщается, что за 5 января энергетики возобновили электроснабжение для 8,5 тысяч семей в 4 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

Также постоянно подвергается обстрелам юг Днепропетровщины. Здесь ремонтным бригадам ДТЭК удалось вернуть свет в дома почти 600 семей.

Обстрелы Донецкой и Днепропетровской областей уже стали регулярными и постоянно разрушают энергоинфраструктуру регионов. В то же время энергетики делают все возможное для возвращения света, как только это становится возможным. Они приступают к работам сразу после того, как получают на это разрешение от военных.

Напомним, в декабре энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 463 тысяч семей, оставшихся без света из-за вражеских обстрелов.

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Электроэнергия