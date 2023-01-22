За добу енергетики повернули світло для 5,6 тисяч родин в Донецькій області, - ДТЕК

ʼЗнову зі світлом понад 5,6 тисяч родин, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 5,6 тисяч родин у 11 населених пунктах Донецької області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 20-21 січня.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною ціллю цих атак стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.