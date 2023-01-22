За сутки энергетики вернули свет для 5,6 тысячи семей в Донецкой области, - ДТЭК

ʼСнова со светом более 5,6 тысяч семей, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более 5,6 тысяч семей в 11 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены в результате обстрелов 20-21 января.

Напомним, с октября Россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью этих атак явились объекты критической и энергетической инфраструктуры.

В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.