За добу енергетики повернули світло для 5,6 тисяч родин в Донецькій області, - ДТЕК

За 21 січня фахівці ДТЕК повернули світло в 11 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

ʼЗнову зі світлом понад 5,6 тисяч родин, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 5,6 тисяч родин у 11 населених пунктах Донецької області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 20-21 січня.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною ціллю цих атак стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.