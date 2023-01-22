ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу енергетики повернули світло для 5,6 тисяч родин в Донецькій області, - ДТЕК

Новость на русском →
Неділя 22 січня 2023 17:46
За добу енергетики повернули світло для 5,6 тисяч родин в Донецькій області, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 5,6 тисяч родин в Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За 21 січня фахівці ДТЕК повернули світло в 11 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

ʼЗнову зі світлом понад 5,6 тисяч родин, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 5,6 тисяч родин у 11 населених пунктах Донецької області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 20-21 січня.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною ціллю цих атак стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна