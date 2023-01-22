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За сутки энергетики вернули свет для 5,6 тысячи семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Воскресенье 22 января 2023 17:46
За сутки энергетики вернули свет для 5,6 тысячи семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет для 5,6 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За 21 января специалисты ДТЭК вернули свет в 11 населённых пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

ʼСнова со светом более 5,6 тысяч семей, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более 5,6 тысяч семей в 11 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены в результате обстрелов 20-21 января.

Напомним, с октября Россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью этих атак явились объекты критической и энергетической инфраструктуры.

В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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ДТЭК Донецкая область
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