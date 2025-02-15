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За добу енергетики повернули світло 17 тисяч сімей після ворожих атак, - ДТЕК

Субота 15 лютого 2025 17:59
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За добу енергетики повернули світло 17 тисяч сімей після ворожих атак, - ДТЕК
Автор: Юлія Бойко

За день енергетики ДТЕК повернули світло 17 тис. родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були без світла після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Протягом 14 лютого енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 13 населених пунктів області. Знову зі світлом 15 291 родини регіону", - зазначили в компанії.

Також постійних руйнувань від російських окупантів зазнає Дніпропетровська область. 14 лютого енергетики ДТЕК повернули світло 1 645 родинам одного з районів Дніпропетровщини.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тис. родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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ДТЕК
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