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За сутки энергетики вернули свет 17 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Суббота 15 февраля 2025 17:59
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За сутки энергетики вернули свет 17 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК
Автор: Юлия Бойко

За день энергетики ДТЭК вернули свет 17 тыс. семей Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома были без света после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение 14 февраля энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 13 населенных пунктов области. Снова со светом 15 291 семья региона", - отметили в компании.

Также постоянным разрушениям от российских оккупантов подвергается Днепропетровская область. 14 февраля энергетики ДТЭК вернули свет 1 645 семьям одного из районов Днепропетровщины.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

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ДТЭК
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