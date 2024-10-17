За сутки энергетики вернули свет 11 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

16 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет 11 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Донетчина продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий. Постоянные обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары также разрушают мирные населенные пункты. В том числе – энергооборудование. Несмотря на тяжелую ситуацию, за вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах 6,4 тысяч семей прифронтового региона.

Не стихают и вражеские удары по Днепропетровщине. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. 16 октября энергетики смогли вернули свет в 4,5 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 25,4 тысячи семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.