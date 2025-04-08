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За добу ДТЕК повернув світло майже 10 тисяч родин після обстрілів

Вівторок 08 квітня 2025 19:20
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За добу ДТЕК повернув світло майже 10 тисяч родин після обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло майже 10 тисяч родин після обстрілів (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло 9,2 тисячі родин Донецької області, чиї домівки були без електроенергії через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині не стихають важкі бойові дії, тому енергетики продовжують усувати наслідки обстрілів. За останню добу їм вдалося повернути світло в оселі 9,2 тисячі сімей в 4 населених пунктах області.

В ДТЕК підкреслили, що в деяких населених пунктах енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тисячі родин в Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Раніше повідомлялось, що за два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 21 тисячі родин у Дніпропетровській та Донецькій областях після обстрілів.

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