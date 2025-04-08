За добу ДТЕК повернув світло майже 10 тисяч родин після обстрілів

За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло 9,2 тисячі родин Донецької області, чиї домівки були без електроенергії через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині не стихають важкі бойові дії, тому енергетики продовжують усувати наслідки обстрілів. За останню добу їм вдалося повернути світло в оселі 9,2 тисячі сімей в 4 населених пунктах області.

В ДТЕК підкреслили, що в деяких населених пунктах енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тисячі родин в Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Раніше повідомлялось, що за два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 21 тисячі родин у Дніпропетровській та Донецькій областях після обстрілів.