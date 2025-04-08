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За сутки ДТЭК вернул свет почти 10 тысяч семей после обстрелов

Вторник 08 апреля 2025 19:20
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За сутки ДТЭК вернул свет почти 10 тысяч семей после обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет почти 10 тысячам семей после обстрелов (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

За день энергетики компании ДТЭК вернули свет 9,2 тысячи семей Донецкой области, чьи дома были без электроэнергии из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области не стихают тяжелые боевые действия, поэтому энергетики продолжают устранять последствия обстрелов. За последние сутки им удалось вернуть свет в дома 9,2 тысячи семей в 4 населенных пунктах области.

В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тысячам семей в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

Ранее сообщалось, что за два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет более 21 тысячи семей в Днепропетровской и Донецкой областях после обстрелов.

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ДТЭК
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