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За добу ДТЕК повернув світло у 26 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли

Вівторок 10 червня 2025 17:43
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За добу ДТЕК повернув світло у 26 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли Фото: за добу ДТЕК повернув світло у 26 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 26 тисяч родин в 13 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини, чиї оселі знеструмлювалися через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині не стихають важкі бої. Попри постійну небезпеку за добу енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 24,2 тисяч родин прифронтового регіону.

Тривають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Страждає як південь регіону, наближений до зони бойових дій, так і інші райони області. 9 червня енергетики змогли повернули світло у 1,5 тисяч домівок місцевих жителів.

Нагадаємо, що в деякі міста та села енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

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ДТЕК Електроенергія
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