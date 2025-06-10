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За сутки ДТЭК вернул свет в 26 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов

Вторник 10 июня 2025 17:43
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За сутки ДТЭК вернул свет в 26 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов Фото: за сутки ДТЭК вернул свет в 26 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 26 тысяч семей в 13 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома обесточивались из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области не стихают тяжелые бои. Несмотря на постоянную опасность за сутки энергетикам удалось восстановить электричество в домах 24,2 тысяч семей прифронтового региона.

Продолжаются и вражеские удары по Днепропетровщине. Страдает как юг региона, приближенный к зоне боевых действий, так и другие районы области. 9 июня энергетики смогли вернули свет в 1,5 тысяч домов местных жителей.

Напомним, что в некоторые города и села энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать несмотря на опасность и обстрелы.

Ранее сообщалось, что за первую неделю июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

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ДТЭК Электроэнергия
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