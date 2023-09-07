За добу бійці ВМС знищили два російських катери

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, 2 катери, 2 артилерійські систему, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними на ранок четверга, 7 вересня, з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 19 кораблів та катерів. Зокрема, один з російських катерів було знищено 3 вересня.

Як раніше розповідав віце-адмірал Олексій Неїжпапа, серед знищених суден і катерів - великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" та "Раптер".