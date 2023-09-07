За сутки бойцы ВМС уничтожили два российских катера

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 24 оккупантов, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным на утро четверга, 7 сентября, с начала российского вторжения ВСУ уничтожили 19 кораблей и катеров. В частности, один из российских катеров был уничтожен 3 сентября.

Как ранее рассказывал вице-адмирал Алексей Неижпапа, среди уничтоженных судов и катеров - большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".