За добу більше сотні боїв, ворог тисне на Курському напрямку: карти бойових дій

Протягом минулої доби, 4 березня, на фронті відбулось 108 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку відбулася одна штурмова дія у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

На Гуляйпільському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Привільного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку в районі Нестерянки та у бік Новоданилівки, Кам’янського загарбники здійснили дев’ять марних атак на позиції наших захисників.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно штурмував укріплення наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації у живій силі склали більше 880 тисяч одиниць. Лише за минулу добу втрати ворога були ще 1250 солдатів. Також Сили оборони знищили: