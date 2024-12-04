За добу більше 190 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку зупинено дев'ять атак в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

На Краматорському напрямку зупинено три атаки в напрямку Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбито тир атаки у районах Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку росіяни намагались просунутись 44 рази неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

На Курахівському напрямку відбито 44 атаки в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.

На Времівському напрямку зупинено 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила 747 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1670 російських терористів, а також знищили: