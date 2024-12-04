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За добу більше 190 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 3 грудня, на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень зросла до 192. Найбільше ворог атакував на Покровському й Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку зупинено дев'ять атак в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

На Краматорському напрямку зупинено три атаки в напрямку Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбито тир атаки у районах Торецька та Неліпівки. 

На Покровському напрямку росіяни намагались просунутись 44 рази неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

На Курахівському напрямку відбито 44 атаки в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. 

На Времівському напрямку зупинено 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку росіяни сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ.

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Росія втратила 747 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1670 російських терористів, а також знищили: 

  • 7 танків; 
  • 31 бойову броньовану машину; 
  • 26 артилерійських систем й не тільки. 

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