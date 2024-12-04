За добу більше 190 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 3 грудня, на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень зросла до 192. Найбільше ворог атакував на Покровському й Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.
На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.
На Лиманському напрямку зупинено дев'ять атак в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.
На Краматорському напрямку зупинено три атаки в напрямку Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.
На Торецькому напрямку відбито тир атаки у районах Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку росіяни намагались просунутись 44 рази неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.
На Курахівському напрямку відбито 44 атаки в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.
На Времівському напрямку зупинено 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку росіяни сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ.
Від початку повномасштабної війни Росія втратила 747 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1670 російських терористів, а також знищили:
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