За добу більше 153 боїв, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб

За минулу добу, 29 вересня, на фронті відбулось 153 боїв. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артсистеми та станцію РЕБ", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось 13 боїв неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбувся один бій біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку росіяни вісім разів атакували неподалік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку зафіксовано 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка й не тільки. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

На Курахівському напрямку зупинено 25 атак поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки

На Оріхівському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 653 тисяч одиниць особового складу. Зокрема лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів та знищили: