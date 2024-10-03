За добу більше 140 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку відбулось 14 ворожих атак неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.

На Краматорському напрямку ворог три рази атакував у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни, за підтримки авіації, здійснили 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку окупанти 29 разів атакували у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки.

На Курахівському напрямку відбито 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни російські терористи втратили більше 656 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1150 окупантів й знищили: