За добу більше 140 боїв. Генштаб описав ситуацію за вчора

Протягом минулої доби, 7 липня, на лінії фронту було зафіксовано 141 бойове зіткнення. Більше ніж 50 разів ворог намагався штурмувати на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 авіаударів по живій силі противника, уразили один пункт управління, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів, одну станцію зв’язку Р-441 "Ливень" та одну радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Загалом відбулось п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбито 13 атак. Ворог проводив штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку відбито 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку відбито три атаки поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зупинено п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру

На Торецькому напрямку росіяни здійснили дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.

На Покровському напрямку відбито 52 атаки росіян в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку росіяни 19 разів намагались прорвати оборону Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбито 10 атак в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському напрямку відбито п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони;

"На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 7 липня, втрати росіян склали 1200 одиниць живої сили. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 552 190 солдатів. Також вчора було знищено: