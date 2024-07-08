За сутки более 140 боев. Генштаб описал ситуацию за вчерашний день
За прошедшие сутки, 7 июля, на линии фронта было зафиксировано 141 боевое столкновение. Более 50 раз враг пытался штурмовать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов, одну станцию связи Р-441 "Ливень" и одну радиолокационную станцию "Противник-ГЭ", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне продолжают наступательные действия. Всего состоялось пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении отбито 13 атак. Враг проводил штурмовые действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении отражено 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.
На Северском направлении отбито три атаки вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении остановлено пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра
На Торецком направлении россияне осуществили девять безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Северного и Торецка.
На Покровском направлении отражено 52 атаки россиян в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка.
На Кураховском направлении россияне 19 раз пытались прорвать оборону Сил обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.
На Времовском направлении отбито 10 атак в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.
На Ореховском направлении отбито пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны;
"На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", - добавляет Генштаб.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 7 июля, потери россиян составили 1200 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 552 190 солдат. Также вчера было уничтожено:
- 16 танков;
- 40 боевых бронированных машин;
- 29 артиллерийских систем и не только.
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